Baiersbronn Gute Noten für den Radexpress Murgtäler

Der Radexpress wird 2017 bereits ab dem 30. April an jedem Sonn- und Feiertag starten und außerdem an drei Aktionstagen. Frank Eisold vom Arbeitskreis Tourismus-Freizeit in Gaggenau war mit den beiden in diesem Jahr angebotenen geführten Touren unter dem Titel "Tour de Murg historisch" mit einer Beteiligung von jeweils rund 45 Personen sehr zufrieden. So plant Eisold für 2017 die historische Tour mit Start in Freudenstadt und mit Abschluss im Haus Kast beziehungsweise in der Radfahrerkirche am 3. Juni und 5. August.

Kirchentour als Premiere

Heribert Kampschröer, Vertreter der Radfahrerkirche Hörden, will am 15. Juli eine Premiere starten. Mit der evangelischen Landeskirche und dem Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh wird es eine Kirchentour geben mit Besichtigung der Kirchen in Klosterreichenbach, Heselbach, Schönmünzach, Forbach, Gernsbach sowie Hörden. Zu diesem Anlass wird der Murgtäler Radexpress speziell eingesetzt.

Manfred Vogt, Sprecher des Arbeitskreises, freute sich darüber, dass der Radexpress gut ankommt und 2017 eine weitere Aufwertung durch die zusätzlichen Angebote erfährt. Das kurbelt auch den Tagestourismus an. Der Radexpress bietet sich an für Radfahrer und Wanderer, um ins Murgtal zu fahren. Dort stehen den Gästen neben der Tour de Murg der Baiersbronner Wanderhimmel und das Baiersbronner Mountainbike-Netz offen.