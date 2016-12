Baiersbronn Groß und Klein gestalten Programm

In einem Nebenraum konnten die Kinder während der Veranstaltung basteln und Plätzchen backen. Bernd Finkbeiner und Robin Würth bauten mit den Kindern Vogelhäuser aus vorgefertigten Schablonen. Viele baugleiche Vogelhäuser verließen am Abend das Kurhaus. Gut angenommen wurde auch das Plätzchenbacken. Unter der Leitung von Heike Lang stellten die Kinder Ausstecherle her, und der Backofen wurde den ganzen Nachmittag nicht kalt. Im Außenbereich hatte die Dorfgemeinschaft ein Zelt aufgebaut, wo Glühwein ausgeschenkt und Waffeln gebacken wurden.