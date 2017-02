Baiersbronn Groß und Klein beweisen Fitness

Baiersbronn. Die Neuerungen zum 100-jährigen Bestehen des Deutschen Sportabzeichen vor einigen Jahren hätten sich inzwischen etabliert, so Oliver Peitsch, Leiter der Abteilung Leichtathletik beim TVB, der diesmal 45 Sportabzeichen verleihen konnte. Aufgrund von Krankheit in den Reihen der Helfer hatte er alle Leistungen selbst abnehmen müssen, dies sei bei einer Zahl von nur 45 Sportabzeichen machbar gewesen.

32 Jugendliche hätten das Sportabzeichen im vergangenen Jahr abgelegt. Außerdem hätten 13 Erwachsene teilgenommen, so Peitsch. Auch an drei Familien wurde das Sportabzeichen verliehen. Während die Zahl bei den Jugendlichen konstant sei, sei sie bei den Erwachsenen rückläufig.

"Herzlichen Glückwunsch an alle Absolventen des Sportabzeichens für ihre außerordentliche Fitness. Ich hoffe, wir sehen uns in diesem Jahr wieder", so Peitsch.