Bei strahlendem Sonnenschein und gut präparierter Rodelbahn gingen 30 Teilnehmer beim Sponsorenrodeln des CVJM Baiersbronn an den Start. Die Teilnehmer des Rodelns suchten sich Sponsoren und versuchten, so viele Abfahrten wie möglich zu absolvieren. Unter dem Jubel der Zuschauer sausten die Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsene den Hang hinunter, um sich dann gleich wieder auf den Weg nach oben zu machen. Nach zwei Stunden waren insgesamt 284 Abfahrten geschafft, und die Rodler und Zuschauer konnten sich bei Wurst und warmen Getränken stärken. Für jeden Teilnehmer gab es eine kleine Belohnung und eine Medaille. Der Gesamterlös von rund 1500 Euro dient der Finanzierung der Jugendreferentenstelle des CVJM Baiersbronn und der evangelischen Kirchengemeinde Baiersbronn. Die Jugendreferentin Elke Peterson unterstützt die ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit und ist in der Ganztagsbetreuung der Grundschule Baiersbronn tätig. Die Stelle ist zu 100 Prozent spendenfinanziert. Foto: CVJM