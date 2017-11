Baiersbronn Grenzen erweitern

Baiersbronn. Das Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium hat sich erfolgreich um die Teilnahme an Erasmus+, ein internationales Programm der Europäischen Union für Bildung, Jugend und Sport, beworben. Von September 2017 bis Juli 2019 werden vier europäische Schulen am Projekt "Augmented Reality for you" zusammenarbeiten.