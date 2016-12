Baiersbronn. Eine energiegeladene Bühnenperformance, mitreißende Songs und schöne Balladen – das verspricht ein Gospelkonzert mit Tracey Jane Campbell in der Marienkirche Baiersbronn am Mittwoch, 28. Dezember, ab 19 Uhr. Veranstalter ist der CVJM Baiersbronn. Die in London lebende Sängerin mit ihrer gewaltigen Soulstimme arbeitete schon mit Musikgrößen wie Elton John und Mariah Carey zusammen. Sie steht für Ausdrucksstärke und Lebendigkeit. Tickets kosten zwölf Euro (Abendkasse 14 Euro), für Schüler im Alter von sechs bis 17 Jahren sechs Euro (acht Euro). Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei. Karten gibt es im Vorverkauf bei Bücher Burkard in Baiersbronn und in der evangelischen Buchhandlung Rudert in Freudenstadt.