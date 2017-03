In der Schwarzenberger Kirche feierten die Jahrgänge 1952/53 goldene Konfirmation. Von den Konfirmanden von vor 50 Jahren waren 22 zu der Feier gekommen. Pfarrer Ulrich Sältzer und die in Südafrika geborene Rosalyn Pfeifle nahmen ebenfalls als goldene Konfirmanden an der Feier teil. Der Posaunenchor Schwarzenberg unter der Leitung von Karl Großmann und die Organistin Margret Frey begleiteten die Feier musikalisch. Bei der Schriftlesung trug Pfarrer Sältzer (rechts) die Seligpreisungen der Bergpredigt vor. Pfarrer i. R. Dieter Rühle (links), der vor 50 Jahren als junger Pfarrer den Jahrgang konfirmiert hatte, predigte über die Jahreslosung "Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch". Anschließend überreichten er und Pfarrer Sältzer den Jubilaren ihre Denksprüche, die ihre Aktualität auch nach 50 Jahren nicht verloren haben. Beim Fürbittegebet erinnerten Organisator Friedhelm Bauer und Gisela Köstlin-Netzel an die große Dankbarkeit dafür, ein Leben ohne Krieg leben zu können. Im Anschluss feierten die Jubilare und ihre Partner ausgiebig im "Engel" in Huzenbach. Foto: Schuler