Baiersbronn Gleich zwei Produktionen in Arbeit

Den szenischen Teil des Abends leiteten Regina Braun und Chris Günther mit der schwäbischen Version des Silvesterklassikers "Dinner for One" ein. Einen Einblick in die aktuellen Produktionen gaben kurze Ausschnitte. Mit dem Stück "Frau Müller muss weg" von Lutz Hübner geht die Saaltheater-Gruppe im März unter der Regie von Stefanie Bauer an verschiedenen Spielorten an den Start. Auch zur aktuellen Sommerproduktion unter der Regie von Rob Doornbos wurde ein erster Ausschnitt gezeigt. Das Stück ist eine Eigenproduktion in Anlehnung an die griechische Tragödie Antigone. Der Titel steht noch nicht fest. Sopranistin Heike Stoll-Dieterle leitete durch eine bunte Repertoire-Auswahl die einzelnen Programmpunkte des Abends ein.

Vorsitzender Otto Gaiser freute sich über die Vielfalt der Einlagen. Er dankte allen Helfern und Akteuren für den gelungenen Abend. Sein Dank ging zugleich an alle, die sich in irgendeiner Form um die Theaterarbeit verdient machen. Seien es die Aktiven auf oder hinter der Bühne, das Publikum oder auch die vielfältigen Unterstützer, ohne die die Theaterarbeit nicht möglich wäre. Ein besonderer Dank galt Rainer Kurze, der eigens für die Ehrungen angereist war.