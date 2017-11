Baiersbronn Gleich doppelt Grund zum Feiern

Nach ihrer Ausbildung zur staatlich anerkannten Kosmetikerin und Visagistin kam die gebürtige Rheinländerin Susanne Junker-Hoevel 1987 in den Schwarzwald. Im Fachinstitut für Kosmetik Moersch setzte sie ihr gelerntes Wissen erstmals in der Praxis um. "Den Umgang mit Menschen habe ich von Anfang an geliebt und sehr schnell gemerkt, das ist meine Berufung", beschreibt sie ihre Arbeit. Dazu kam, dass sie sich im Schwarzwald gleich heimisch fühlte, und das ist bis heute auch so geblieben. Nach der Babypause erfüllte sie sich ihren Wunsch nach Selbstständigkeit und gründete ihr eigenes Studio in Baiersbronn.

Viele ihrer langjährigen Kunden schätzen ihre Erfahrung auf dem Gebiet der Naturkosmetik. Als Naturkosmetikerin setzt sie auf naturreine Essenzen. Neben hautfreundlicher Naturkosmetik und typgerechtem Make-up ist das Kosmetikstudio seit 2010 zusätzlich auf das Body-Sugaring spezialisiert – eine Methode zur Haarentfernung mittels spezieller Zuckerpaste.