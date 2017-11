Baiersbronn Glanzvoller Sternenreigen

Baiersbronn-Schwarzenberg (cim). Zu einem glanzvollen Abend wurde die kulinarische Herbstnacht im Hotel Sackmann in Schwarzenberg. Dabei gab es auch Einblicke in die Geschichte des Hotels, das in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiert. Bürgermeister Michael Ruf hatte eine Überraschung mitgebracht – die Kopie eines Gemeinderatsprotokolls von 1927 über die Beratung des Konzessionsantrags von Jörg Sackmanns Großvater Christian Sackmann für ein Café. Die Entscheidung fiel damals mit sechs zu fünf Stimmen.