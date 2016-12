Baiersbronn (ob). Das Weihnachtsbacken von Kindern der Kindertagesstätte St. Marien und Werkrealschülern der Johannes-Gaiser-Schule ist schon eine feste Einrichtung. Im Rahmen des Wahlfachs "Gesundheit und Soziales" empfingen 14 Schüler die Kinder mit ihren Erzieherinnen in der Schulküche. Dort wurde angestrengt Teig geknetet und ausgerollt, um später die ausgestochenen Plätzchen bunt zu verzieren. Beim Probieren zeigte sich, dass der Bäckernachwuchs seine Sache gut gemacht hatte. Vollbepackt mit Plätzchentütchen machten sich die Kinder am Ende des Vormittags dann wieder auf den Weg in die Tagesstätte. Die Zehntklässler hatten in den Wochen zuvor die theoretischen Grundlagen sowohl für das Backen als auch für die Umsetzung des Projekts erarbeitet. Das Umsetzen von Theorie in die Praxis ist einer der Schwerpunkte des Schulkonzepts.