Baiersbronn Gemeinde will mit Gold-Svenja feiern

Svenja Würth hat es geschafft. Für den SV Baiersbronn holte sie die erste Goldmedaille mit der deutschen Mixed-Skispringermannschaft. Auf der Normalschanze in Lahti zeigte sie eine Klasseleistung. Viele fieberten vor dem Fernseher mit.

"Ich packe es einfach nicht", hatte Svenja Würth Christoph Klumpp, ihrem Trainer in Baiersbronn, nach dem Sieg geschrieben. Der freut sich wahnsinnig für seine Athletin. "Wir waren ständig in Kontakt. Und als sie mir schrieb, sie sei für das Team nominiert, hatte ich schon mit einer Medaille gerechnet. Aber Gold so deutlich zu holen, ist eine Sensation", sagt Christoph Klumpp. Nach ihrer schweren Verletzung und dem Aus vor den Olympischen Spielen habe sie ihm bereits im Krankenbett gesagt, dass sie beim nächsten Mal aber dabei sei, erinnert sich Klumpp. "Auch wenn die Landung nicht die schönste war, sie hat die weitesten Sprünge von allen Frauen im Wettkampf gezeigt und eine tolle Leistung abgerufen", schwärmt Klumpp.

Bruder und Delegation unterstützen Athletin vor Ort