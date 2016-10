Baiersbronn Geld für Großprojekt

Die Spende wird ein Teil des Beitrags sein, den der Turnverein Baiersbronn für den Hallenneubau an der Murgtalhalle investiert. Rund 125 000 hat der Traditionsverein zu dem Großprojekt beigesteuert, teilte Günther mit. "Wir sparen bereits zehn Jahre darauf und freuen uns, dass nun die Gemeinde diesen Hallenneubau mit erheblichen Investitionen umgesetzt hat", betonte Rolf Günther. Bereits im Frühjahr habe der Vorstand begonnen, nach Sponsoren zu suchen, dabei sei man dankbar, dass die Volksbank Baiersbronn-Murgtal dieses Projekt so großzügig unterstützt. "Wir sind von dem Projekt überzeugt. Viele können davon profitieren", so Vorstand Clemens Grießhaber. Die finanziellen Mittel für die Spende stammen aus dem Gewinnsparen, aus dem auch in diesem Jahr wieder insgesamt 23 000 Euro an die Vereine gespendet werden.