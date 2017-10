Baiersbronn Geld fließt in Sport, Bildung und Kultur

Der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Freudenstadt, Sparkassendirektor Uwe Braun, übergab zusammen mit Marktdirektor Werner Züfle im Rahmen einer kleinen Feier Spenden in Höhe von ingesamt 5500 Euro an Institutionen und Vereine aus der Gemeinde Baiersbronn. Die Vertreter von insgesamt elf Vereinen und Institutionen freuten sich über eine Spende.

Diese wollen das Geld wie folgt verwenden: die Jugendfeuerwehr Klosterreichenbach für die Jugendausbildung, der Pop-Chor Baiersbronn für die Anschaffung von Noten und das Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium für die Schülerbibliothek. Der Schützenverein Huzenbach, der SSV Schönmünzach, Abteilung Tischtennis, der Harmonika-Spielring Baiersbronn und der Musikverein Röt-Schönegründ beabsichtigen, das Geld in der Nachwuchsförderung einzusetzen.

Die evangelisch-methodistische Kirche will die Spende für eine Jugendfreizeit und den Mittagstisch "Essenzeit" einsetzen. Auch die katholische Kirche in Baiersbronn plant eine Jugendfreizeit und will darüber hinaus die Weihnachtskrippe in der Kirche in Obertal erweitern.