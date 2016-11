Baiersbronn/Schliffkopf. Eine Gedenkfeier für die verstorbenen und gefallenen Skikameraden und Soldaten der beiden Weltkriege findet am Sonntag ab 11 Uhr wie alljährlich am Gedenkstein auf dem Schliffkopf statt. Der Stein wurde am 31. Januar 1920 in einer stimmungsvollen Feier vom Schwäbischen Schneeschuhbund, vertreten durch den Bundesvater Paul Dinkelacker, zur Erinnerung und als Mahnmal für die 500 gefallenen Skiläufer des Schneeschuhbunds eingeweiht. Dinkelacker übergab ihn offiziell der Gemeinde Baiersbronn, auf deren Markung er errichtet worden war. Mit der Veranstaltung kommen die Baiersbronner Skiläufer ihrem Versprechen nach, dass sie "über ihn wachen und ihn in ihre Obhut nehmen werden". Im Anschluss an die Feier wird zu einem Zusammensitzen in das Funktionsgebäude am Ruhestein eingeladen.