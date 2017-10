Baiersbronn Gastlichkeit im Murgtal

Baiersbronn. In einer neuen, engen Kooperation arbeiten Baiersbronn und der Zweckverband "Im Tal der Murg" seit Jahresbeginn zusammen. Nun wird pünktlich zur Messe Offerta in Karlsruhe das erste gemeinsame Gastgeberverzeichnis präsentiert. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das gesamte Murgtal als Erlebnisraum zu entwickeln, so die Baiersbronn Touristik in einer Pressemitteilung.