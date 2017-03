Baiersbronn Gartenbau bringt Menschen zusammen

"Urban Gardening" ist mehr als ein Trend, heißt es in der Ankündigung. Der urbane Gartenbau, der in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit entsteht und gepflegt wird, verbinde Menschen und sorge für einen nachhaltigen und bewussten Konsum von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. In immer mehr Großstädte wird diese Form der Gartenbewirtschaftung genutzt. Auch in der Gemeinde Baiersbronn soll ein solches Projekt nun starten. Dazu lädt Nanette Popp alle interessierten Hobbygärtner ein, auch diejenigen, die es gerne werden wollen oder die sich einfach nur über ein neues Gartenkonzept informieren möchten.

Entstehen soll ein Projekt, das verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenbringt. Die gemeinsamer Arbeit soll zu Begegnungen über den Gartenzaun hinweg führen. Bei der ersten Veranstaltung können die Interessierten ihre Ideen, Wünsche und Vorstellungen einbringen. Gemeinsam soll überlegt werden, wie das Projekt in Baiersbronn umgesetzt werden kann.

Wer über ein freies Garten- und Wiesengrundstück (mit Wasserzugang) verfügt, kann sich an Nanette Popp (E-Mail poppnanette@gemeindebaiersbronn.de, Telefon 07442/ 842 12 94) wenden. Sie erteilt auch weitere Informationen zu dem Projekt.