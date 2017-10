Baiersbronn Gäste aus Thüringen auch in der Umgebung unterwegs

Nach der Begrüßung im Gemeindehaus Baiersbronn und dem Abendessen wurden die Gäste in ihr Quartier geleitet. Am Samstag fuhren Besucher und Gastgeber nach Alpirsbach. Dort erlebten sie eine interessante Führung durch das Kloster. Am Nachmittag ging es nach Loßburg ins Zauberland.

Beim Durchwandern der Landschaft gab es reichlich Gelegenheit, sich auszutauschen und die einzelnen Aktionsstationen auszuprobieren. Besonders für die sechs Kinder aus Ranis war das Zauberland ein Abenteuer. Unterwegs gab es bei schönem Wetter einen Imbiss in dem Waldklassenzimmer. Anschließend ging es hinauf zum Vogteiturm, um die Aussicht zu genießen. Auf dem Weg zurück entlang der Spielstationen erzählte Pfarrer Friedemann Kley den Kindern eine spannende Abenteuerreise.

Nach dem Kaffee bei den Gastgebern folgte der Begegnungsabend im Gemeindehaus. Dabei gab es Berichte aus den beiden Partnergemeinden. Am Sonntag nach dem Gottesdienst in der Marienkirche mit Pfarrer Wolfgang Sönning und dem Mittagessen bei den Gastfamilien wurden die Gäste verabschiedet.