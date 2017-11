Baiersbronn Funk-Jazz live mit Triptychon III

Sozusagen in einer musikalischen Fernbeziehung haben Moritz Grübel (Altsaxofon), Werner Notter (Bassgitarre) und Günter Waidele (Schlagzeug) ein zum Teil ganz neues Programm aus diversen jazzverwandten Schubladen gezogen. Mal funkt, bluest, swingt oder groovt es bei den dreien.

Moritz Grübel studiert seit einem Jahr an der Musikhochschule Nürnberg Jazzsaxofon und hat sein Spiel seitdem enorm weiterentwickelt. Die drei Freunde abgefahrener Musik abseits des Mainstream haben auch nach acht Jahren musikalischer Zusammenarbeit nichts an Kreativität verloren, heißt es in der Ankündigung. Dabei hätten sie in ihrem Zusammenspiel eine große musikalische Reife entwickelt. Die durchweg von Werner Notter geschriebenen Titel lassen Moritz Grübel viel Platz für seine Improvisationsfantasie, unterstützt von mächtig groovendem Bass und nuanciertem Schlagzeugspiel. Wer schon mal probehören will, findet das Trio in Facebook. Konzertbeginn in der "Kellerassel" ist am Samstag um 21 Uhr.