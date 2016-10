Baiersbronn Für den Kirchenbezirk erfüllt sich ein großer Wunsch

In den USA geboren

Baiersbronn, so gestand es Carruthers freimütig, sei ihm bisher unbekannt gewesen, erinnere ihn aber an seine eigene Heimat in Hessen. Dass er amerikanische, beziehungsweise irische Wurzeln hat, in den USA geboren ist, mache auch sein Name deutlich. Aufgewachsen sei er im Taunus.

So zog Carruthers bei seiner Antrittspredigt einige Parallelen zu dem biblischen Abraham, der sich auf Gottes Geheiß auf den Weg machen und sicherlich vieles dabei zurücklassen musste – so wie Damian Carruthers mehrfach seine Arbeit mit Jugendlichen und zuletzt seine zwei Jahre als Jugendpastor im Kreis Reutlingen.