Das Team vom Kiosk des Freibads in Obertal lädt am Samstag, 10. September, ab 17.30 Uhr ein, mit Essen und Getränken in geselliger Runde die Freibadsaison 2016 zu beenden. Außerdem hat Bademeister Volker Pietrowski eine Überraschung parat: Der Haifisch ist am Samstag und Sonntag im Wasser. Foto: Weiss