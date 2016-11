Baiersbronn Frauen zeigen sich ideenreich

Zum siebten Mal hatte die Frauengruppe des Kräuterwegles das Adventsdörfle organisiert und lockte erneut mit originellen Ideen viele Gäste an. "Nach dem Markt ist vor dem Markt", so Sigrid Braun von der Frauengruppe. Denn bereits im Januar werde mit den Vorbereitungen für ein neues Adventsdörfle begonnen. Neu angeordnet wurden diesmal die Holzhütten. "So haben wir mehr Platz für die Ausstellung, und auch ein Zelt konnte aufgestellt werden, in das sich die Gäste reinsetzen können", so Sigrid Braun. Während der Duft von Glühwein und frisch gebratenen Würsten über den Platz zog, konnten weihnachtliche Geschenke und selbst gebackene Plätzchen erworben werden.

Auch in diesem Jahr hatten sich die Frauen mit ihren Familien und Freunden einiges einfallen lassen, und die originellen Bastelarbeiten stießen auf viel Interesse bei den Besuchern. Die Holzlaternen mit kunstvoll ausgesägten Herzen waren der Verkaufsschlager; kleine Schutzengel aus Sektkorken und aus Beton gegossene Windlichter kamen ebenfalls gut an. Aber auch Selbstgestricktes, Plätzchen, eigene Kräuterteemischungen, Liköre und Marmelade für jeden Geschmack gehörten zum Angebot. Der Posaunenchor Obertal trug mit weihnachtlichen Liedern zur guten Stimmung bei.

Für den Sommer haben die Frauen schon weitere Ideen. Es sollen neue Bänke und eine Schaukel angeschafft werden.