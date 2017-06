Baiersbronn Fleißige Warte sorgen für Durchblick

Ende Juni muss viel freigeschnitten werden

Die Ziele dieses Wegesystems sind die sichere Lenkung des Wanderers, ein Gemeinde-übergreifendes Wanderwegenetz, die Möglichkeit zur individuellen Tourgestaltung und die Stärkung der Wanderregion Schwarzwald.

Das Wegenetz des Schwarzwaldvereins ist in drei Kategorien aufgeteilt, die jeweils mit unterschiedlichen Rauten markiert sind. Die Fernwanderwege wie der Westweg (rote Raute), der Mittelweg (rote Raute mit weißem Balken) und der Ostweg (rot-schwarze Raute) erschließen den Schwarzwald auf seiner Nord-Süd-Achse auf bis zu zwölf Etappen. Die regionalen Wanderwege ergänzen das Netz der Fernwanderwege und verbinden bekannte Orte und Landschaften – sie sind durch die blaue Raute gekennzeichnet.

Zweimal im Jahr machen sich die Seids auf, um die Wanderwege zu warten. "Ende Juni muss viel freigeschnitten werden", erklärt Seid, der mit seiner Frau gerade im Bereich Baiersbronn viele naturbelassene Pfade zu pflegen hat: "Dann müssen nicht nur Wege von Farn und Sträuchern befreit werden, sondern auch die Schilder wachsen teilweise zu."

Alles laufen die Seids aber nicht zu Fuß ab: "Wo es geht, fahren wir natürlich und teilen uns dann auf", so Seid. Damit lasse sich viel Zeit sparen. Neben der Reinigung von "in die Jahre gekommenen Schildern" sei auch Vandalismus ein Thema: "Manchmal kommen auch Hinweise von der Baiersbronn Touristik, dass Schilder ausgetauscht werden müssen", sagt Seid. So sorgen auch die Seids ständig dafür, dass die Wanderer im Schwarzwald den Durchblick behalten und nicht auf Abwege geraten.

Alle 300 Meter eine Markierung

Dabei binden die örtlichen Wanderwege örtliche Wanderziele und Ausgangspunkte in das Wegenetz ein. Sie sind mit der gelben Raute markiert. An jeder Kreuzung von markierten Wanderwegen stehen Wegweiser.

Für jede Richtung findet der Wanderer mindestens ein Wegweiserblatt mit Zielen und Entfernungsangaben. Entlang einer Strecke ohne Kreuzung sollten Wanderer alle 300 Meter in Laufrichtung am Rand auf eine Markierung stoßen, die ihnen zeigt, dass sie auf dem richtigen Weg sind.