Baiersbronn Finanziell ganz oben auf der Welle

Baiersbronn. Kämmerer Jochen Veit geriet angesichts der positiven Zahlen richtig ins Schwärmen, als er den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung den Jahresabschluss für 2015 präsentierte.

"Die Zahlen zeigen, wie toll das letzte Jahr war, hauptsächlich lag das am guten und anhaltenden Wirtschaftswachstum", so Veit. Trotzdem riet der Kämmerer zur Vorsicht. Man sei aktuell zwar ganz oben auf der Welle, doch es werde auch wieder abwärts gehen. Das Gesamtergebnis schloss mit einem Überschuss von 2,66 Millionen Euro ab, dies stellt eine deutliche Steigerung zum Jahresergebnis von 2014 (564 847 Euro) dar. Zusammen mit dem positiven Sonderergebnis von 444 658 Euro konnte ein Betrag in Höhe von 3,1 Millionen Euro den Überschussrücklagen zugeführt werden. "Mit diesem Gesamtergebnis können wir auch für gegebenenfalls wirtschaftlich schwierigere Jahre ein Polster aufbauen", so Veit.

Die Verbesserungen führte Veit hauptsächlich auf die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (plus 1,2 Millionen Euro gegenüber 2014) sowie auf die höheren Leistungen aus dem Finanzausgleich zurück. "2015 war für uns ein Spitzenjahr", freute sich der Kämmerer. So ist die Gemeinde auch 2015 ohne Neuverschuldung ausgekommen und konnte die Verschuldung weiter zurückführen.