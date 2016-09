Baiersbronn Feurige Rhythmen

Die Anschaffung eines Klaviers hat sich im "Haus am Kurgarten" schon lange bezahlt gemacht, denn genutzt wird es häufig. Darius Finkbeiner und andere Musiker spielen regelmäßig auf dem Klavier – zur Freude der Bewohner.

Nun gab es etwas Besonderes: Darius Finkbeiner brachte seine Freunde Alena Hammer und Jakob Seitz mit, die – von ihm am Klavier begleitet – ihre lateinamerikanischen Tänze sowie Standardtänze darboten.

Alena Hammer und Jakob Seitz, die die Bewohner begeisterten und die Cafeteria vorübergehend in einen Tanzsaal verwandelten, zeigten schnelle Drehungen und den häufigen Wechsel zwischen treibenden und ruhigen Bewegungen und vermittelten eine starke tänzerische Botschaft. Mit Samba, Cha-Cha-Cha, Tango und Co. wurde es ein schwungvoller Nachmittag mit feurigen Rhythmen in der voll besetzten Cafeteria.