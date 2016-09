Baiersbronn Feuerwehr rettet Hausbewohner aus verqualmten Gebäude

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 23-jähriger Hausbewohner am Mittwoch gegen 23.45 Uhr leichten Brandgeruch im Haus bemerkt und dann starken Rauch in der Garage entdeckt. Geistesgegenwärtig weckte er die anderen drei Hausbewohner.

Beim Eintreffen entdeckten die Feuerwehrleute, dass in dem an das mehrstöckige Wohngebäude angrenzenden Garagen-, beziehungsweise Kelleranbau ein Holzstapel brannte, so die Feuerwehr. Zwei Personen brachten sich selbst in Sicherheit. Zwei weitere, denen der Rauch den Fluchtweg abschnitt, rettete die Feuerwehr aus dem ersten Obergeschoss über eine Steckleiter.

Weitere Einsatzkräfte begannen mit der Brandbekämpfung. Schnell wurde über eine Seitentür ein Zugang zum Garagenanbau geschaffen, und die Löschmaßnahmen begannen. Nach gut einer halben Stunde war das Feuer gelöscht, und das Gebäude wurde mit Drucklüftern rauchfrei gemacht. Vorsorglich wurde das Gebäude mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester untersucht.