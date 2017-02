Baiersbronn Feuerwehr packt für Gerätehaus kräftig an

Im Dezember bauten die Feuerwehrleute das Feuerwehrgerätehaus aus, damit das neue Löschfahrzeug 10 hinein passt. 120 Arbeitsstunden wurden absolviert, was der Gemeinde rund 5000 Euro einsgespart habe, so die Feuerwehr weiter. Das Material wurde von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Volker Kallfaß bescheinigte der Abteilung einen guten Übungsbesuch. Es folgten der Kassenbericht von Karl Hayer und der Bericht der Kassenprüfer Patrick Sanchez und Volker Kallfaß.

Ein Dankeschön vom Ortsvorsteher

Ortsvorsteher Karlheinz Nestle dankte der Feuerwehr im Namen der Gemeinde, auch für die Arbeiten am Gerätehaus. Aufgrund der großen Zahl an Alarmierungen über Brandmeldeanlagen solle mit den Betreibern gesprochen werden, um Fehlalarme zu verhindern, so die Feuerwehr weiter. Über die Altersabteilung berichtete Karl Eberhardt, über die Jugendwehr Stefan Behm. Bischoff dankte Nestle für das offene Ohr der Gemeinde für die Belange der Feuerwehr. Er appellierte an Wohnungsbesitzer, Brandmelder zu installieren. Die Erfahrung zeige, dass sie oft schlimmere Schäden verhindern können. Claus Mast wurde für 25 Jahre Organisation des Fußballturniers geehrt.

Unter dem Punkt Verschiedenes gab Frey Termine bekannt. Außerdem würden mit Eintreffen des neuen Fahrzeugs zusätzliche Dienste nötig.