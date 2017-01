Baiersbronn Festliche Klänge zum Jahresbeginn

Mit rhythmischen Paukenschlägen untermalt, beeindruckte das fünfköpfige Ensemble dabei die große Zuhörerschaft in der Klosterkirche mit einem harmonischen, präzisen Klangbild. Domorganist Johannes Mayr zeigte im Anschluss daran bei dem Choral "Nun freut euch, lieben Christen gmein" sein meisterliches Können auf der Orgel.

Ein Thema, das Claude Rippas in diesem Jahr bei seiner Programmauswahl mit aufgenommen hatte, war das Reformations-Jubiläum. Vor 500 Jahren schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg. Ihm zu Ehren trugen die Musiker eine Reihe von traditionellen Kirchenliedern vor, darunter auch das von Luther selbst komponierte "Ein feste Burg ist unser Gott".

Sanfte Passagen durchzogen danach die schöne "Choralfantasie für Orgel" von dem dänisch-deutschen Barockkomponisten Dieterich Buxtehude (1637 bis 1707). Vor einer Musikpause, in der im Klostergarten Glühwein angeboten wurde, beeindruckten die Musiker mit der biblischen Geschichte von "David und Goliath". Zwischen den musikalisch dargebotenen Szenen, in denen der beherzte Kampf des David mit seiner Steinschleuder gegen den Riesen Goliath dargestellt wurde, erzählte Vikar Matthias Maisenbacher die biblische Geschichte. In der von Johann Kuhnau (1660 bis 1722) komponierten Sonate wurden Gefühle und Stimmungen wie Furcht, Stolz und Freude von den Musikern in ganz unterschiedlichen Sätzen dargeboten.

Mit "My Time ain’t long" waren drei Negro-Spirituals überschrieben, denen sich die Musiker nach der Pause widmeten und mit denen sie ihr Publikum in die Südstaaten der USA entführten. In den getragenen, leicht swingig angehauchten afroamerikanischen Stücken wechselten die Musiker teilweise auch die Instrumente, die Bläser von den Trompeten zu den kleinen Jagdhörnern "Corni da caccia" und Uwe Arlt von den Pauken zum Tamburin und zum Schlagzeug. Mit dem "Abendsegen" aus Engelbert Humperdincks (1854 bis 1921) Oper "Hänsel und Gretel" führte die musikalische Neujahrsreise kurz zurück in die Zeit der Romantik. Ein gefühlvolles Glockenspiel setzte in dem Abendlied feine Akzente.

Viele faszinierende Facetten und Klangfarben des "königlichen Instruments" zeigte Domorganist Johannes Mayr in der von ihm selbst komponierten "Orgelimprovisation". Zum Konzertende ertönte mit der feierlichen "Suite D-Dur" des englischen Komponisten Jeremiah Clarke (1674 bis 1707) noch einmal Musik aus der Zeit des Barocks. Die Suite endete mit dem erhabenen "The Prince of Denmark’s March", einem fanfarenartigen Musikstück, das auch als "Trumpet voluntary" bekannt ist.

Viel Beifall zeigte, dass die Zuhörer von dem musikalischen Neujahrsauftakt begeistert waren. Mit den Worten "Wir haben es sehr genossen, für Sie zu spielen", dankte Claude Rippas im Namen der Musiker den Konzertgästen und kündigte als Zugabe und als nachweihnachtlichen Gruß einen Choral aus Johann Sebastian Bachs "Weihnachtsoratorium" an.