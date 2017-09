Baiersbronn-Klosterreichenbach. Die evangelische Kirchengemeinde lädt für Dienstag, 3. Oktober, ab 11 Uhr in den Klosterhof zum Mostfest ein. Dabei bringt sich die Dorfgemeinschaft Klosterreichenbach mit ihrem ersten Kräuterfest ein. Kräuterpädagogen bieten Führungen im Kräutergarten an. Neben der Bewirtung mit frisch gepresstem Apfelmost und Zwiebelkuchen seitens der Kirchengemeinde wird die Dorfgemeinschaft passend zum Thema Kräuter gegrillte Steaks mit kräftigem Brot und einem Kräuterdip anbieten. Es besteht die Möglichkeit, sowohl den Kirchturm als auch den alten Gefängnisturm zu besichtigen. Der Erlös dieses Tages kommt zu je 50 Prozent dem Notfonds der Diakonie und der Jugendarbeit in Klosterreichenbach zugute.