Baiersbronn Feldberger treten bei der Oldtimer-Rallye auf

Die Besucher schlüpfen dabei in die Rolle der Wertungsrichter und wählen unter den ausgestellten Oldtimern ihren Favoriten. Ab 16 Uhr wird dann auf der Bühne auf dem Rosenplatz das "schönste Auto" prämiert. Einen Preis gibt es dabei aber nicht nur für die drei top prämierten Fahrzeuge, sondern auch für die Richter im Publikum. Ein Höhepunkt wartet am Sonntag auf der Musikbühne: Am Mittag tritt Hansy Vogt mit seinen "Feldbergern" auf. Die Band aus dem Hochschwarzwald genießt inzwischen Kultcharakter. Die Liste aus Preisen, Auszeichnungen und Erfolgshits der Musiker ist fast so beeindruckend wie der Streckenplan der Baiersbronn Classic, so die Baiersbronn Touristik in einer Pressemitteilung. Mit ihrer Bühnenshow bringen die "Feldberger" von 12.15 bis 13 Uhr und von 14 bis 14.40 Uhr Stimmung auf den Rosenplatz. Dort geht es ab 10 Uhr gemütlich mit einem Weißwurstfrühstück und einem Frühschoppenkonzert des Trachtenblasorchesters Baiersbronn los.

Rund um den Platz gibt es derweil nicht nur automobile Models zu bestaunen. Von 13 bis 13.45 Uhr und von 15 bis 15.45 Uhr wird der Rosenplatz zum Laufsteg bei einer Modenschau. Wer danach von der Einkaufslust gepackt wird, kann dieser ungehindert nachgeben. Die Geschäfte in Baiersbronn haben bereits ab 12 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Während des ganzen Tages gibt es auf dem Rosenplatz sowie in der Forbachstraße Kulinarisches. Für die kleinen Gäste ist ein Kinderkarussell aufgebaut.