Baiersbronn Fast drei Jahrzehnte für den Betrieb

Rose Finkbeiner war im Januar 1990, vor fast 28 Jahren, in den Betrieb eingetreten. Ihre Aufgabe war von Anfang an die Endkontrolle. Das, so die Firma, erfordere eine verantwortungsvolle, korrekte Abwicklung.

Trotz stetiger Veränderungen im Betrieb – ob bei Produkten, Qualitätsansprüchen oder durch den Wechsel von Kollegen – sei sie immer eine gut gelaunte, verlässliche Mitarbeiterin gewesen und immer für ein Späßchen zu haben.

In einer kleinen Betriebsfeier dankten Familie Möhrle und ihre Belegschaft Rose Finkbeiner für ihre langjährige zuverlässige Arbeit und Betriebstreue und wünschten alles Gute für den Ruhestand.