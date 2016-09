Baiersbronn Fahrschülerin tödlich verunglückt

Die Bikerin war laut Bericht der Polizei mit einem weiteren Motorrad-Fahrschüler und zwei Fahrlehrern – ebenfalls auf Motorrädern – auf der Landesstraße 401 von Obertal in Richtung Schwarzwaldhochstraße unterwegs. In einer Rechtskurve im unteren Drittel der kurvigen Strecke geriet die vorausfahrende Fahrschülerin mit dem von ihr benutzten Fahrschul-Motorrad trotz langsamer Geschwindigkeit zu weit nach links auf den Gegenfahrstreifen. In diesem Moment kamen ihr in der Kurve die 54-jährige Fahrerin eines schwarzer VW Golf und hinter diesem zwei weitere Motorradfahrer entgegen.

Der Golf und die noch ungeübte Bikerin streiften einander, die Motorradfahrerin stürzte. Auch die beiden entgegenkommenden Motorradfahrer wurden in den Unfall verwickelt. Während sich diese beiden Biker beim Sturz nur leichte Verletzungen zuzogen, wurde die 35-jährige Fahrschülerin so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle den multiplen Verletzungen erlag, so die Polizei.

Die Golf-Fahrerin erlitt einen Schock. Vier mit einem Notarzt eintreffende Rettungswagenbesatzungen kümmerten sich um die Verletzten. Einer der verletzten Motorradfahrer und die Golf-Fahrerin wurden in umliegende Kliniken gebracht. Abschleppdienste kümmerten sich um die beschädigten und teils nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. An diesen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Die Landesstraße 401 wurde im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt.