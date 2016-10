Baiersbronn Extra für Felix gibt’s einen Sonderpreis

Baiersbronn. An dem Wettbewerb unter dem Motto "Wege in den Weltraum" konnten sich Schüler aus ganz Baden-Württemberg beteiligen und ihre Ideen für die Raumfahrt der Zukunft vorstellen. Felix Pojtinger aus Baiersbronn hat mit seinem Projekt "ModSat", einem modularen Bord- und Ionenantriebssystem im Baukastenprinzip, dargestellt, wie die Missionskosten für Raumflugkörper immens verringert werden könnten. Die Teilnehmer des Onlinevotings konnte er damit überzeugen und gewann diese Abstimmung. Den Preis hat er schon eingelöst: ein Training im Sojus-Simulator am Institut für Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart. Der Simulator ermöglicht im Regelfall Studenten, das Lenken und Bedienen eines Raumfahrzeugs zu erlernen. "Das war super", erzählt der 15-Jährige, der das Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium besucht, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten über das Training im Simulator. Der Simulator sei anspruchsvoll zu fliegen, aber es mache auch jede Menge Spaß.

Sozusagen nebenbei hatte Felix den Aufenthalt im Institut für Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart genutzt, um sich vor dem Training im Simulator mit Professoren zu treffen, die er über den Wettbewerb "Jugend forscht" kennt und bei der Preisübergabe wiedergesehen hatte. "Dort habe ich mir einen Satelliten angeschaut und mit den Wissenschaftlern darüber gesprochen", berichtet der Schüler. Doch das Training im Simulator war nicht der einzige Preis, den der Baiersbronner abgeräumt hat. Es gab noch einen Sonderpreis, weil seine Ausarbeitung so ausgefeilt war, dass die Jury kurzerhand beschloss, extra für ihn eine weitere Auszeichnung zu schaffen. Der Sonderpreis führt Felix Pojtinger zu Airbus Safran Launchers in Lampoldshausen, wo er einen Erlebnistag verbringen kann. "Er hat eine gigantische Ausarbeitung geliefert", schwärmt Benno Speer, Netzwerkmanager beim Forum Luft- und Raumfahrt Baden-Württemberg im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Es sei eine außerordentliche Arbeit, positiv auffallend, mit echter Substanz dahinter.

Schüler für die Raumfahrt zu begeistern und über Ausbildungs-, Studien- und Berufsmöglichkeiten in diesem Bereich zu informieren, das ist das Ziel von "Mission Zukunft – von Baden-Württemberg ins All". Die Nachwuchsinitiative, zu der auch der Wettbewerb gehört, wird gemeinsam vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, dem Forum Luft- und Raumfahrt Baden-Württemberg und weiteren Partnern veranstaltet.