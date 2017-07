Baiersbronn Europa wie ein stabiles Kartenhaus

Mit dem Ausspruch "Vive la France. Vive l’ Allemagne. Vive l’ Europe" übergab er das Wort an den Festredner des Tages, Jean-Marie Bockel (Sénateur du Haut-Rhin et Ancien Ministre). Dieser hatte eine emotionale Rede vorbereitet und bekräftigte, wie sehr ihm die länderübergreifende Freundschaft am Herzen liege. Er betonte, dass die Zusammenarbeit der Länder sehr wichtig und dass trotz des Brexits der erwartete Zusammenbruch Europas ausgeblieben sei. Vielmehr sei man noch enger zusammengerückt.

Bürgermeister Michael Ruf hielt, auch im Namen seines Freudenstädter Kollegen Oberbürgermeister Julian Osswald, die Rede zum Nationalfeiertag. "Es ist eine Feier in bewegten Zeiten, das europäische Projekt steht am Scheideweg", so Ruf. Nach einem Ausflug in die deutsch-französische Geschichte betonte Ruf, dass man Europa zu einem vollwertigen Mitspieler auf der Weltbühne machen müsse. "Es liegt jetzt an uns, dass der europäische Traum auch in der nächsten Generation nicht ausgeträumt ist", so Ruf. Das Projekt Europa sei nie ein Spaziergang gewesen, sondern immer ein kompliziertes und anstrengendes Unterfangen. "Allen Schlechtrednern müssen wir entgegenhalten: Zusammenarbeit, wachsender Wohlstand und vor allem 70 Jahre Frieden – das ist das Versprechen Europas." Unverzichtbar sei auch die deutsch-französische Freundschaft, die man nun beim gemeinsamen Festmahl pflegen wolle.

Dem offiziellen Festakt schloss sich das Freundschaftsessen an. Bei Kreationen von der Buhlbachforelle und Zweierlei vom Älbler Lamm und vielen weiteren Köstlichkeiten bekräftigten die französischen und deutschen Gäste ihre freundschaftlichen Bande.