Baiersbronn-Tonbach. Guido Wolf, Landesminister für Justiz, Europa und Tourismus, kommt am Freitag, 14. Juli, auf Einladung der Jungen Union Freudenstadt ins Hotel Tanne in Tonbach. "Europäische Perspektiven statt EU-Dauerkrise – Unsere Erwartungen an eine moderne EU" lautet das Thema ab 17 Uhr. Alle Interessierten sind eingeladen, den Dialog mit dem Minister und den Mitgliedern der Jungen Union zu diesem und anderen Themen wie die Entwicklung des ländlichen Raums und die Entwicklung der hiesigen Tourismusregion zu suchen.