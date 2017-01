Baiersbronn. Wenn am morgigen Mittwoch wieder "EssensZeit" in der Auferstehungskirche am Lochweg 4 ist, dann läuft diese soziale Aktion bereits im dritten Jahr. Immer am letzten Mittwoch im Monat gibt es dieses Mittagessen, das von 15 Helfern jeweils frisch am Vormittag gekocht wird. Zwischen 12 und 14 Uhr kommen meist etwa 80 Personen zum Essen. Darunter seien viele Ältere aus dem Ort, aber auch Berufstätige, Schüler und ganze Familien, so die evangelisch-methodistische Kirche in einer Pressemitteilung. Und obwohl das Essen inklusive Getränk und Kaffee für 2,50 Euro angeboten werde, trage sich dieser Mittagstisch finanziell selbst.