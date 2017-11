Baiersbronn Essen im Mittelalter

Ein spätmittelalterliches Sprichwort sagt: Einmal im Tag essen bedeutet ein Engelsleben, zweimal im Tag essen entspricht menschlicher Lebensweise, drei- bis viermal täglich essen ist tierisches Leben, es ist der menschlichen Kreatur nicht gemäß.

Ernährung gibt Einblicke in soziale Verhältnisse

Historiker gehen der Frage nach, welche Speisen und wie viel Arbeitskräfte in der ländlichen und städtischen Gesellschaft des Mittelalters gegessen haben. Die Frage schließt die Faktoren von Mahlzeitenrhythmus und Qualität des Essens mit ein. Im Haushaltsbudgets der Menschen im vorindustriellen Europa wog die Ernährung weit schwerer als heute, heißt es in der Ankündigung zu dem Vortrag. Die Fragen sind: Wie waren die Ernährungsstandards in der spätmittelalterlichen Arbeitswelt? Welche Rolle spielte die Ernährung in den Haushalten von Bauarbeiterfamilien, von Tagelöhnern, die in Gärten, im Weinbau und der Landwirtschaft tätig waren?