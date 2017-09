Baiersbronn Erster Spatenstich am "Murgtalblick"

"Die Versorgung mit Heimplätzen muss ja sichergestellt werden", sagt Schmedes. Schließlich sei es ja nicht so, dass "wir bisher einen Leerstand hatten". Im Gegenteil: Laut Führer gibt es für das Betreuungszentrum eine Warteliste. Schon seit vier Jahren werde an einer Lösung für die Erweiterung gebastelt, so Führer.

Gerade deshalb sei er froh, dass diese mit dem Kauf des "Jägerstübles" gefunden werden konnte. "Aber auch das hat sehr lange gedauert." Die bisherige Eigentümerfamilie habe die Pläne für das Landhotel von Anfang an mitgetragen.

Inklusive Kauf liegt die Investitionssumme bei rund vier Millionen Euro. Ein ehemaliger Hotelbau, der in ein Pflegeheim integriert wird – das passt aus der Sicht von Führer gut zusammen. Schmedes sieht das ebenso. Ein Hotel und ein Heim, das sei nicht weit voneinander entfernt. Und Burchard Führer sagt: "Wir möchten, dass bei all unseren Mitarbeitern der Dienstleistungsgedanke im Vordergrund steht."

Und wie sieht es mit der Gewinnung von Arbeitskräften aus? Gegen Personalmangel in der Pflege sieht Schmedes als wichtigstes Instrument die Ausbildung von Nachwuchs. In der Regel hätten sie kein Problem, Mitarbeiter zu finden, sagt Petra Behrens, die betont, dass das Unternehmen auch Wohnraum für die Beschäftigten schaffe.

Von der Politik wünschen sich Führer und Schmedes, dass sie dazu beiträgt, das Image der Pflege zu verbessern und sie nicht schlecht redet. Denn die Branche biete sichere Arbeitsplätze und geregelte Arbeitszeiten. Und die Bezahlung sei auch nicht so schlecht.