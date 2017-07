Baiersbronn Erich Uihlein sagt Berufsleben Ade

Als Hauptschullehrer unterrichtete Uihlein meist die oberen Klassen, organisierte Praktika und den Berufswahlunterricht. Viele Jahre war er am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Freudenstadt tätig, mit einem Lehrauftrag für Schulrecht. Dort vermittelte er den gerade fertigen Studenten einen Einblick in den Beruf und begleitete viele Berufsanfänger bei den ersten Schritten als Lehrer. Auch als Prüfungsvorsitzender bei Staatsexamen war er in der Lehrerausbildung tätig. "Das war immer sehr positiv, zum einen konnte man seine Erfahrungen weitergeben, aber auch von den gerade fertigen Studenten lernen", betont er.

Uihlein hat auch die Schülerzeitung "Schulbuckel-News" ins Leben gerufen und die Mitteltaler Schule zu einer Einrichtung mit bewegungs- und sporterzieherischem Schwerpunkt gemacht.

Mit dem Wegfall der Hauptschule mit Werkrealschule in Mitteltal vor rund fünf Jahren kam auch für ihn der große Umbruch. Jüngere Kinder zu unterrichten, sei schon etwas ganz anderes, Eigenständigkeit könne man da nicht so voraussetzen. Und der Unterricht auf der kindlichen Ebene unterscheide sich doch sehr zum Unterricht an einer Hauptschule, stellt der Schulleiter fest. Dabei spricht er schon von einer gewissen Enttäuschung. Denn der Unterricht mit den älteren Schülern war ihm wichtig. Doch auch dieser Herausforderung hat sich Uihlein gestellt und mit viel Geduld und Verständnis den jungen Schülern den Spaß am Lernen vermittelt.

"Wichtig war mir immer ein gutes kollegiales Verhältnis und die Einbindung der Eltern in das Schulleben", sagt Uihlein. Mit der Gründung des Fördervereins der Schule Mitteltal gelang es ihm, Eltern und Lehrer gemeinsam zum Wohl der Schule und damit der Kinder arbeiten zu lassen. "Der Förderverein ist heute unverzichtbar und ein wichtiges Element unserer Schule, damit haben wir eine Kommunikationsplattform geschaffen, die nicht mehr wegzudenken ist."

"Wir hatten immer ein sehr aktives und engagiertes Kollegium, dies lag wohl auch an einer guten Basis und einer offenen Schulleitung", sagt Uihlein. Ebenso wie die menschliche Ebene lag dem Rektor eine Wohlfühlatmosphäre in der Schule am Herzen, und so wurden unter seiner Leitung und mit Hilfe der Eltern viele Dinge im und am Schulgebäude modernisiert.

Dass die Schüler früher einfacher waren, kann Uihlein so nicht unterschreiben. Es habe auch zu Beginn seiner Lehrerkarriere schwierige Schüler gegeben. "An der Grundschule jedoch sind es die Eltern, die kritischer geworden sind."

Zurzeit werden in Mitteltal 83 Kinder von zehn Lehrkräften unterrichtet. Auch eine Vorbereitungsklasse mit 15 Kindern mit Migrationshintergrund gehört zum Schulleben. "Eigentlich hätte ich schon im vergangenen Jahr in Pension gehen können, doch es war kein Nachfolger da, und ich wollte die Schule nicht im Stich lassen", so Erich Uihlein. Nun sieht es mit der Nachfolge besser aus, und Uihlein hofft, dass die Mühlen der Schulaufsicht etwas an Geschwindigkeit zulegen, damit pünktlich zum neuen Schuljahr die Grundschule unter neuer Leitung starten kann. Konkrete Pläne für den Ruhestand hat Uihlein noch nicht. "Ich werde die Welt vorerst mal aus dem Liegestuhl betrachten und die Dinge langsam angehen", hat er sich vorgenommen. Doch langweilig wird es ihm sicher nicht werden. Denn als langjähriger Vorsitzender des SV Mitteltal-Obertal wird er auch weiterhin viel zu tun haben.

Am Freitag, 21. Juli, wird Erich Uihlein mit einem Festakt offiziell verabschiedet und am Samstag, 22. Juli, steigt dann ab 15 Uhr das Verabschiedungsfest der Schule in der Weißenbachhalle, zu dem auch die Öffentlichkeit eingeladen ist, bevor dann mit dem Beginn der Sommerferien auch die Zeit des Ruhestands für ihn beginnt.