Eine Woche voller Workshops, Ideen und fremder Sprachen erlebten sechs Schüler des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums aus Baiersbronn unter der Leitung der Lehrer Jan Knolle und Jascha Lehnkering bei ihrem ersten Projekttreffen im spanischen Móstoles. Im Rahmen von Erasmus+, einem Programm der europäischen Union, das das Zusammenfinden und -arbeiten junger Menschen verschiedener Nationalität ermöglicht und mit beachtlichen Mitteln finanziert, tauchten Schüler aus Baiersbronn, Móstoles (Madrid/Spanien), Chania (Kreta/Griechenland) und Guardiagrele (Italien) in die Welt der erweiterten Realität ein. Das gemeinsame Projekt "Reality for you", das auch im Internet unter https://sites.google.com/site/ar4you4/home verfolgt werden kann, bot allen Beteiligten spannende und technisch anspruchsvolle Beschäftigung. Neben dem Erwerb neuen Wissens und der Erstellung erster Wanderrouten, die mit Hilfe einer erweiterten Realitätswahrnehmung aufgewertet werden sollen, stand das gegenseitige Kennenlernen der Schüler der Partnerschulen im Mittelpunkt. Nach erfolgreichem Abschluss des ersten Arbeitstreffens der insgesamt 60 Teilnehmer besteht deren Aufgabe in den kommenden Monaten darin, ihr neu erworbenes Wissen innerhalb ihrer Schule weiterzugeben, ehe im Mai in Chania das nächste Projekttreffen stattfindet. Foto: Gymnasium