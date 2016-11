Baiersbronn (mb). Der Gemeinderat Baiersbronn hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für das Anwenden der alten Gesetzeslage in Sachen Umsatzsteuer entschieden. Mit Jahresbeginn kam es zu einer Änderung des Steuergesetzes für die Kommunen: Ab 2017 ändert sich die Besteuerung der öffentlichen Hand, und es werden alle Tätigkeiten der Kommunen auf privatrechtlicher Grundlage umsatzsteuerpflichtig. Tätigkeiten, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage ausgeübt werden, sind steuerbefreit, wenn es dadurch nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt. Die Kommunen haben das Wahlrecht. Sie können sich ab dem 1. Januar 2017 nach dem neuen Gesetz richten oder bis Ende 2020 die bisherige Rechtslage in Anspruch nehmen. Kämmerer Jochen Veit hatte dem Gemeinderat nahe gelegt, bei der alten Regelung zu bleiben, dies werde auch von den kommunalen Spitzenverbänden so empfohlen. Die Gemeinderäte stimmten geschlossen für die Optionserklärung, diese gilt auch für die Jagdgenossenschaft Baiersbronn/Klosterreichenbach.