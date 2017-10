Baiersbronn Engagiert für Kirchengemeinde

Die Kinder des Schwarzenberger Kindergartens und ihre Eltern spielten eindrucksvoll die Speisung der 5000 am See Genezareth vor: Fünf Brötchen und zwei Fische des kleinen Jonathan ließen durch ein Wunder von Jesus die hungrige Menschenmenge satt werden. Die Geschichte endete mit dem Lied "Sag mal Danke". Prädikant Becker ging in seiner Predigt auf die momentane Situation der Menschen in Deutschland ein, die sich im Vergleich zu anderen Orten der Erde über Hunger keine Sorgen machen müssten. Auch erinnerte er daran, dass sie durch den Frieden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein selbstbestimmtes Leben führen können.

Am Schluss des Gottesdienstes dankte der Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Frieder Frey Monika Geiger für ihre Dienste im Kirchengemeinderat. Monika Geiger hatte nach 16-jähriger Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen den Rücktritt als Kirchengemeinderätin erklärt. In zahlreichen Gremien vertrat sie die Anliegen der evangelische Kirchengemeinde und versah ihre Aufgaben zuverlässig und engagiert. Sie war die gute Seele des Rats und war für viele Gemeindemitglieder eine vertrauensvolle Ansprechpartnerin. Mit großem Applaus dankte die Kirchengemeinde Monika Geiger.