Baiersbronn Engagement läuft eher im Stillen

Es sei wichtig für den Verein, auch kulturtreibend zu sein, betont Otto Züfle und weist auf das jährlich unter der Federführung von Johannes Smeets stattfindende Märchenfestival hin.

Im Hauff-Museum gibt es literarisch-geschichtliche Führungen. Der Autor Wilhelm Hauff wird in seiner Zwiespältigkeit dargestellt. Zudem können die Besucher anhand zahlreicher Schriftstücke und Exponate die wirtschaftlichen, geografischen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Region nachvollziehen. "Was kaum jemand weiß, ist, dass das Hauff-Museum eine Außenstelle der Literarischen Arbeitsstelle am Schiller-Museum in Marbach ist. Einige sehenswerte Exponate wurden von dort nach Baiersbronn ausgelagert", erklärt Otto Züfle. Eine weitere wichtige Aufgabe des Vereins ist die Unterstützung der Neuen Studio Bühne, der auch dieses Jahr wieder Vereinsmitglieder während der Spielzeit zur Seite standen.

Der Verein hat aktuell 107 Mitglieder und ist finanziell nicht übermäßig üppig ausgestattet. "Daher gibt es zum Jubiläum kein rauschendes Fest, sondern einen Ausflug für Mitglieder und Interessierte zum Landesdenkmalamt nach Esslingen", so Ruf.

Für die Zukunft wünsche man sich mehr Mitglieder, um finanziell und ideell das ein oder andere Projekt unterstützen zu können. "Auch jüngere Mitglieder sind willkommen. Wir brauchen Ideen von jungen Leuten, wie wir kulturell weiterkommen können", so Bürgermeister Ruf. Der Heimat- und Kulturverein repräsentiert die gesamte Gemeinde, von jedem Ortsteil ist ein Vertreter im Vorstand. Jeder, der Interesse hat, kann sich einbringen, egal aus welchem Teilort.