Baiersbronn Energiekonzept im Blick

Besonders ausführlich wurde über die Vor- und Nachteile der Nutzung der verschiedenen Energieformen diskutiert. Denn Form, so wurde betont, sei mit einem Eingriff in die Natur verbunden. So effektiv Wasserkraft sein könne, so sehr belaste der Trockenfall eines Flussbetts die Tier- und Pflanzenwelt.

Nach der neuen Gesetzeslage müsse die verbleibende Restwassermenge so groß sein, dass der Lachs wieder in der Murg heimisch werden kann. Die verringerte Stromerzeugung soll durch effizientere Technik ausgeglichen werden, was hohe Investitionen verlangt.

Ein weiteres Problem ist das mögliche Speichern von Spitzenstromerträgen. Claus Lieb sieht in "Power-to-Gas" (Umwandlung von Strom in synthetisches Erdgas) eine entwicklungsfähige Technologie und in der Speichermöglichkeit im bestehenden Gasnetz ein hohes Potenzial.