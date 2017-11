Baiersbronn Elemente der Liturgie neu vertont

Baiersbronn-Klosterreichenbach. Vor acht Wochen begannen die Proben zu dem besonderen Projekt in Klosterreichenbach. Der Chor Ton-Art führt die Soul-Messe von Barbara Neubüser und Kai Lünnemann auf. Verstärkt wird der Chor durch elf Gastsänger, sodass er nun mit beinahe 50 Sängern auf die Bühne tritt. Höhepunkt der Vorbereitungen war ein Probensamstag, an dem intensiv geprobt wurde. Dafür hatte der Verein die Stimmbildnerin Verena Seid aus Tonbach engagiert, die parallel zu den Proben mit den einzelnen Sängern arbeitete und wertvolle Stimmtipps gab. Für die Messe hat Kai Lünnemann aus Osnabrück die Kern-Elemente der traditionellen kirchlichen Liturgie wie Kyrie, Gloria und Credo mit fesselnder Chormusik neu vertont und bei der textlichen Ausgestaltung der Stücke mehrere Sprachen geschickt miteinander verknüpft: Deutsch, Englisch und Latein. Im Zusammenklang mit den beeindruckenden Kompositionen werden die liturgischen Inhalte dadurch in ihrer Aussage und Wirkkraft verstärkt, heißt es in der Ankündigung weiter.

Musikalisch befindet sich die Soul-Messe in einem Bereich, der sich zwischen Gospel, Soul, Pop und neuem geistlichen Liedgut einpendelt. Die von Barbara Neubüser und Kai Lünnemann verfassten Texte gehen im Zusammenspiel mit der groovigen Musik unter die Haut, so der Verein. Instrumentalstücke und Texte, die auf die nahende Adventszeit einstimmen sollen, ergänzen das Programm. Instrumental wird die Messe begleitet von einer Band, bestehend aus Kevin Dilper (Klavier), David Hegenauer (Violine), Christoph Stawenow (Gitarren) und Joshua Hegenauer (Cajon). Die musikalische Gesamtleitung hat Michael Hegenauer. Der Reinerlös der Benefizkonzerte kommt der jeweiligen Kirchengemeinde zugute. Die Aufführungen finden am Samstag, 25. November, ab 19.30 Uhr in der evangelischen Münsterkirche in Klosterreichenbach sowie am Sonntag, 26. November, ebenfalls ab 19.30 Uhr in der katholischen Kirche Maria Königin der Apostel in Baiersbronn statt. Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro sind bei allen Sängern, bei der Metzgerei Koch, der Kurverwaltung und der Apotheke Klosterreichenbach, bei Bücher Burkard in Baiersbronn, bei den jeweiligen Pfarrämtern und per Email unter mgv-klosterreichenbach@web.de erhältlich. Für Schüler ist der Eintritt frei.