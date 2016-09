Baiersbronn Eintauchen in die Welt der Fantasie

Baiersbronn. Melanie Waldvogel von der Baiersbronn Touristik und Johannes Smeets vom Heimat- und Kulturverein haben sich für dieses Jahr entschlossen, das Erzählprogramm beim elften Baiersbronner Märchenfestival am 13. und 14. Oktober von drei auf zwei Tage zu reduzieren, obwohl der Besuch beim zehnten Märchenfestival im vergangenen Jahr an den drei Veranstaltungstagen mehr als zufriedenstellend war.

Mit dieser Änderung versprechen sich die Veranstalter mit Blick auf den zur Verfügung stehenden Etat eine stärkere Konzentration und in der Folge eine nochmalige Verbesserung der Qualität, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter weiter.

Zu Gast sind namhafte Erzählerinnen und Erzähler, die regelmäßig Auftritte bei Fernsehsendern, im Radio und in unterschiedlichen Foren im Internet haben. So freut sich das Veranstalter-Duo ganz besonders auf den in des Wortes doppelter Bedeutung großen Erzähler Lothar Schröer und seine kongeniale Partnerin Elke Dießner, die an beiden Veranstaltungstagen neben weiteren sechs Erzählern auf der Bühne des Museums das Publikum mit ihrer Erzählkunst in die Welt der Fantasie entführen.