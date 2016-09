Baiersbronn Einstimmiges Ja zu Medaille

Eine weitere Neuerung sei die Verleihung eines Preises durch die Gemeinde an die besten Schulabgänger aller weiterführender Schulen. Bisher sei nur das beste Abitur am Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium mit einem Gemeindepreis ausgezeichnet worden, nun sollen auch die besten Schüler der Realschule und Werkrealschule mit einem Geldgeschenk und einer Ehrenurkunde gewürdigt werden.

Gemeinderat Erwin Zepf (CDU) wollte wissen, wie häufig in anderen Kommunen eine Ehrenmedaille verliehen werde. Bürgermeister Michael Ruf teilte mit, dass seiner Erfahrung nach diese hochkarätige Ehrung lediglich ein- bis zweimal im Jahr vergeben werden kann. Gemeinderat Gerhard Gaiser (SPD) erklärte, dass sich die SPD-Fraktion schon lange die Einführung einer Ehrenmedaille gewünscht habe. Diese hätte man sich auch unter dem Namen "Bürgermedaille" vorstellen können. Gaiser wollte wissen, ob die Medaille nur an Bürger der Gemeinde verliehen werden könne.

Hauptamtsleiter Hinzer teilte mit, dass der Begriff Ehrenmedaille die Praxis besser verdeutliche. Die Medaille könne durchaus auch an Menschen verliehen werden, die sich besonders um die Gemeinde verdient gemacht hätten, auch wenn sie nicht in Baiersbronn lebten.

Diese Medaille könne auch an Lebensretter verliehen werden, aber in erster Linie sei sie Bürgern aus Baiersbronn vorbehalten, so Bürgermeister Michael Ruf, der von einer insgesamt "recht runden" Geschichte sprach.