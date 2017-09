Baiersbronn Eine Reise zwischen Folk und Blues

Bernd Rinser (unter anderem Gesang, Gitarre und Mundharmonika) gilt als einer der "Großmeister des Folk und Blues". Seine Musik ist zwischen Townes van Zandt, Seasick Steve, Johnny Cash und Willy DeVille angesiedelt. Die Frage, ob er in erster Linie Bluesmann mit einer Vorliebe für Poesie oder eher Singer/Songwriter mit einer Vorliebe für Blues ist, stellt sich dabei nicht wirklich, heißt es in der Ankündigung.

Rinser verspricht exzellent komponierte Songs, so überzeugend wie authentisch, unsentimental, kunstvoll und doch voller Herzenstöne. Mit seinen Konzerten spricht er Romantiker und Rootsrock-Fans an. Mit mehreren alten Gitarren, seiner Stimme, seinen Songs, Mundharmonika und Fußpercussion lädt Bernd Rinser seine Gäste auf eine musikalische Reise zwischen Folk und Blues in den Süden der Vereinigten Staaten ein.