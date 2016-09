Baiersbronn Eine neue gemeinsame Gemeinde

"Es gibt halt Kopf und Herz", sagt Schweinsberg. Die Entscheidung sei der Vernunft geschuldet, aber das Herz hänge an den Gebäuden. Was mit den Kirchenbauten in Röt und Tonbach geschieht, darüber solle im nächsten Jahr entschieden werden. Nicht nur Schweinsberg, sondern auch die Gemeindemitglieder sehen die Konzentration trotz der Einschnitte als große Chance. Einstimmig sei der Beschluss in der Bezirkskonferenz, so heißt bei der EmK der Kirchengemeinderat, gefallen, so Schweinsberg.

Die vier evangelisch-methodistischen Kirchengemeinden im Murgtal haben schon bisher unter der Woche alles zusammen gemacht – ob Teeniekreis, Seniorenkreis, gemischter Chor oder Posaunenchor. Doch an den Sonntagen wurde an allen vier Standorten ein Gottesdienst angeboten. Ein großer personeller und organisatorischer Aufwand, vor allem da Schweinsberg der bisher einzige hauptamtliche Pastor des Bezirks ist. Das alles habe unheimlich viel Kraft erfordert. "Damit wir etwas Neues machen können, müssen wir Kräfte bündeln", ist Schweinsberg überzeugt.

Ein Gemeindeentwicklungsteam, darunter viele junge Gemeindemitglieder, habe sich ein Jahr lang mit den Vorbereitungen befasst. Nun werde es darum gehen, neue Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen. Schon ab dem Herbst soll es einmal im Monat einen Tenniebrunch parallel zum Gottesdienst geben. Außerdem ist ein monatlicher Samstagabendgottesdienst geplant.

Nach dem Abschied Ende September in Röt und Anfang Oktober in Tonbach soll die Gemeindearbeit in Baiersbronn gestärkt werden. Dazu werde ab Oktober mit Damian Carruthers ein weiterer Pastor in Baiersbronn angestellt, der sich neben Pastor Schweinsberg verstärkt um jüngere Menschen kümmern wird. "Am Sonntag, 9. Oktober, feiert der Kirchenbezirk mit der Einführung des weiteren Pastors ab 10 Uhr in Baiersbronn sozusagen die Geburt der neuen, gemeinsamen Gemeinde Baierbronn", blickt Schweinsberg in die Zukunft.