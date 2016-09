Baiersbronn Eine Ehrung als echte Überraschung

Heute sei es die Gesellschaft und Gemeinschaft, die im Verein groß geschrieben werde. Dies wolle man auch künftig pflegen. "Wir müssen dafür sorgen, dass das erhalten bleibt", betonte der Vorsitzende. Viele Grußworte und Glückwünsche folgten, und stets lag die Betonung auf der großartigen Gemeinschaft der Obertaler Tennisfreunde und den vielen gemeinsamen Erlebnissen.

Bürgermeister Michael Ruf erklärte, 40 Jahre Vereinsleben bedeuteten auch freiwillige, ehrenamtliche und unentgeltliche Arbeit für den Verein. "40 Jahre Tennisgemeinschaft Obertal sind deshalb auch 40 Jahre ehrenamtlicher Dienst am Sport und damit am Mitbürger", so Ruf. Günter Braun überbrachte die Glückwünsche des Württembergischen Tennisbunds und erinnerte an legendäre Pokalspiele und lange Feiern. "Es waren besondere Leute, die damals den Namen Gemeinschaft wählten, das steht bis heute für Euren Zusammenhalt", so Braun. Die Tennisgemeinschaft sei auch in der Jugendarbeit gut aufgestellt.

Harald Dieterle, Vorsitzender der Bergwacht-Ortsgruppe Obertal, überbrachte die Glückwünsche der Obertaler Vereine und wünschte viele weitere erfolgreiche sportliche Jahre. Christian König, Vorsitzender des Tennisclubs Mitteltal, sprach für die Tennisvereine der Gemeinde und lobte das gute Miteinander. Im Namen der Kreissparkasse überreichte Volkart Gaiser ein Jubiläumsgeschenk und bescheinigte dem Verein, mit viel Herzblut im Dienste des Tennis zu agieren. Der Kommandant der Feuerwehrabteilung Obertal, Hermann Köhler, konnte sich an den Brand des Clubhauses noch gut erinnern und berichtete über die damaligen Ereignisse. "Wir gaben natürlich alles, um zu retten, was leider nicht mehr zu retten war", schilderte er den Brand. "Allerdings wussten wir schon damals, dass der Verein dadurch nicht am Ende ist, und freuen uns, dass er heute sein 40-jähriges Bestehen mit einem neuen schmucken Vereinsheim feiern kann", so Köhler.

Eine lange Liste an Ehrungen hatte Karl Braun zu verlesen, und nachdem die acht Gründungsmitglieder, zu denen er selbst gehört, die Bühne verlassen hatten, wurden noch weitere Ehrungen vorgenommen.

Als Gründungsmitglieder wurden neben Karl Braun ausgezeichnet: Armin Braun, Dieter Burkhardt, Rudolf Burkhardt, Elisabeth Günter, Walter Günter, Ernst Holzberger und Werner Weidenbach.

Für 40 Jahre wurden Gertrud Braun, Herbert Möhrle, Rolf Schneider, Hans Trück, Armin Günter, Hans Burkhardt, Gisela Burkhardt, Martin Möhrle, Monika Schmelzle, Ewald Gaiser, Gretel Gaiser, Rainer Klumpp, Felix Waltersbacher, Karl-Friedrich Schmelzle, Gretel Braun, Rudi Braun, Hugo Morlok, Lisa Waltersbacher, Martin Braun und Vroni Braun geehrt. Für 25 Jahre wurden Thomas Krause und Hartmut Dreger ausgezeichnet.

Eine besondere Überraschung hatte Sportkreispräsident Alfred Schweizer im Gepäck: Er überreichte Karl Braun für seine langjährige Vereinstätigkeit die silberne Ehrennadel des Württembergischen Landessportbunds. "Ein Verein lebt nicht von den Jahren, sondern von den Menschen, die ihn erfolgreich betreiben", so Schweizer. Er hatte ebenfalls viele gute Worte zum Vereinsjubiläum parat. Nachdem der offizielle Teil beendet war, gab es einen Bildervortrag sowie Spiele und Sketche, die zur gelungenen Jubiläumsfeier beitrugen.